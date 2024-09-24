Beşiktaş\'taki Gece Kulübü Yangınına Soruşturma Tamamlandı

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Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcılarının da arasında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 13 şüphelinin 2 ayrı suçtan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan tarihinde 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapımı sırasında yangın çıkmış, çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Valiliği'nce aralarında Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu kişiler hakkında soruşturma izni verilmişti. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 13 Ekim 2006'da söz konusu yere, içkili restoran ve gece kulübü, daha sona ise restoran kafe bar açmak istenildiğine dair belediyeye başvuru yapıldığı, bunun üzerine Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından İBB'nin itfaiye, imar, emlak ve istimlak müdürlükleri ile Beşiktaş Kaymakamlığına görüş sorulduğu anlatıldı.

İBB İtfaiyesi'nin 2 ayrı raporu yer aldı

Hazırlanan iddianamede, İBB İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 14 Eylül 2006'daki Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Rapor'unda, 'adı geçen yere tetkik için gidildiğinde verilen adreste öyle bir iş yeri bulunmamaktadır' görüşü bulunduğu, 2006 Kasım'da ise söz konusu alana ilişkin itfaiye tarafından düzenlenen yeni raporda ise 'yangına karşı alınan koruyucu önlemler bugünkü durumu ile yeterlidir' ifadesinin yer aldığı kaydedildi.

Verilen raporun da mevzuata uygun olmadığı aktarıldı

Söz konusu alanın 1500 metrekare olduğunun bildirilmesine rağmen itfaiyenin raporunda 750 metrekare kabul edildiğinin aktarıldığı iddianamede, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce ise 900 metrekare kullanım alanlı içkili lokanta olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği, itfaiye raporunda belirtildiği gibi iş yerinin 750 metrekare büyüklükte olsa bile dönemin yönetmeliğine uymadığı, iş yerinin açıldığı günden itibaren 'diskotek' olarak faaliyet gösterdiği, içkili lokanta olarak kullanılmadığı, verilen raporun da mevzuata uygun olmadığı belirtildi.

Belediyenin denetlediğine ilişkin yazı bulunmadığı kaydedildi

İddianamede, Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne, 2013'te iş yerinin tapuda 'depo' olarak görüldüğünü belirttiği, apartmanın yangın çıkışının bina projesine uygun olmadığına ilişkin şikayet olduğunu da ilettiği ve konuyla ilgili İBB'ye de bilgi verilmesini istediği ifade edilen iddianamede, konunun Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından İBB İtfaiye Daire Başkanlığına intikal ettirilmediği, iş yerinin ruhsat dosyasında, 2007'den bu yana Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından farklı şirketler adına içkili lokanta ve diskotek faaliyetine ilişkin ruhsatlar verildiği ve ruhsatlar verildikten sonra ve öncesinde belediyenin denetlediğine ilişkin yazı bulunmadığı aktarıldı.

"Ruhsat imzalandıktan sonra herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığını bilemiyorum"

Dönemin belediye başkan yardımcısı Ahmet Koray Bayraktaroğlu'nun ifadesine yer verilen iddianamede, "Başkan Yardımcısının görevi, ruhsat talepleri sonrası Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yasa ve yönetmeliklere uygun işlem yapılıp yapılmadığını, diğer birimlerden gelen yazı cevaplarının ruhsat vermeye uygun olup olmadığını kontrol etmektir. Bu ruhsat talebinde Başkan Yardımcısı olarak bizzat ben ve bana bağlı olan Müdürlük tüm yasal prosedürü uygulamıştır. Ruhsat imzalandıktan sonra herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığını bilemiyorum. Bildiğim kadarıyla mevzuat hükümlerine göre ruhsat düzenlendikten belirli bir müddet sonra ilgili iş yerinin ruhsat hükümlerine uygun olarak çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Başvuruda 1500 metrekare, itfaiye raporunda 750 metrekare düzenlediğimiz iş yeri açma ve çalışma ruhsatında 900 metrekare yazıldıysa da aradaki uyumsuzluğun neden kaynaklandığını bilmiyorum. Ancak yorum yapabilirim. Yaptığım yorumda da ruhsat müdürlüğündeki görevli arkadaşların tespit ettiği rakamın esas alınması gerekir. Belediye açısından iş yeri ruhsat harcı alındığı için itfaiyenin tespit ettiği rakamdan biraz fazla olması normaldir diye düşünüyorum. Bahse konu yere her ne kadar içkili lokanta ve gece kulübü ruhsatı başvurusunda bulunulmuşsa da belediyemizce sadece içkili lokanta ruhsatı verilmesi uygun görülmüş ve ruhsat düzenlenmiştir. İçkili lokanta ruhsatı düzenlenmiş olmasına rağmen bahse konu yerde daha sonra ne tür faaliyet yürütüldüğü hususunda herhangi bir bilgim yoktur" denildi.

17'şer yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler dönemin Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral, Ahmet Mithat Şermet, itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz, eski itfaiye zabıta amiri Numan Bulburu, eski itfaiye müdür yardımcısı Tuncay Akdağ, eski itfaiye teknik müdür yardımcısı Şükrü Öztürk ile belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz'ın 'görevi kötüye kullanma' ile 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından 2,5 yıldan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, 9 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis talep edildiği ana dava dosyası ile birleştirildi. - İSTANBUL