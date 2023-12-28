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Beşiktaş'ta fren yerine gaza basan kadın sürücü bina boşluğuna uçtu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta fren yerine gaza basan kadın sürücü bina boşluğuna uçtu

Beşiktaş'ta otomobilliyle yokuş aşağıya inen kadın sürücü, fren yerine gaza basarak korkulukları kırarak bina boşluğuna uçtu. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş\'ta fren yerine gaza basan kadın sürücü bina boşluğuna uçtu
28.12.2023 - 00:07,
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Beşiktaş'ta feci kaza: Fren yerine gaza basınca bina boşluğuna uçtu

Yokuş aşağıya indiği esnada fren yerine gaza basan kadın sürücü boşluğa uçarak yaralandı

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta otomobilliyle yokuş aşağıya inen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca korkulukları kırarak bina boşluğuna uçtu. Yaklaşık 8 metreden aşağıya uçan sürücü, zemin kattaki dairenin demirliklerine çarpıp pencereyi kırdıktan sonra aşağıya düştü. Araçta sıkışan ve itfaiye tarafından kurtulan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 34 CEG 785 plakalı otomobille yokuş aşağıya seyreden Özgül Tuygun, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç yokuşun sonundaki korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 8 metreden aşağıya uçtu. O esnada zemin kattaki bir dairenin demirliklerine çarparak penceresini kıran araç, aşağıya düşerek durabildi.

Fren yerine gaza basınca bina boşluğuna uçtu

Kaza sonucu sürücü Tuygun araç içerisinde sıkışırken, sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgül Tuygun, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ön cama çarpması nedeniyle başından yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Gelirken ya frene basmayı unuttu ya da ayağı takıldı"

Olayla ilgili konuşan Özcan Arslan, "Kendisi bizim komşumuz oluyor. Gelirken ya frene basmayı unuttu ya da ayağı takıldı. Bu sebeple aşağıya indi. Belki pedalları da karıştırmış olabilir. Yokuştan aşağıya gelip buradan inmiş. Düştükten sonra ses çıktı. Biz de sesten dolayı buraya geldik. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralıyı alıp götürdüler. Sürücü kadının yanında başka birisi yokmuş" dedi.

Aracı gören vatandaşlar şaşkınlıkla izledi

Öte yandan polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Aracı gören bina sakinleri ise şoke olurken, boşluktaki otomobil çekici yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Araç ardından emniyet otoparkına götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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