Beşiktaş'ta meydana gelen kazada firari sürücü yakalandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta meydana gelen kazada firari sürücü yakalandı

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Beşiktaş'ta meydana gelen kazada ara sokakta süratle seyreden araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki araçlara daha sonra da yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarpmıştı. Çarpma sonrası olay yerinden kaçan firari sürücü Furkan D., Çerkezköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

15.08.2024 13:07
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Beşiktaş'ta önceki gün meydana gelen kazada ara sokakta süratle seyreden araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki araçlara daha sonra da yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarpmıştı Çarpma sonrası olay yerinden kaçan firari sürücü Furkan D., Çerkezköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre Furkan D., yönetimindeki Range Rover marka 34 DOK 427 plakalı lüks araç sürücüsü, iddiaya göre aracıyla yokuş aşağı süratle indiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilmiş, yaralanan kadın daha sonra Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kıraslı, daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledilmişti.

Kaza anı kameraya yansımıştı

Yaşanan feci kaza anları güvenlik kamerasına yansımış, Range Rover marka aracın süratle yokuşta seyrettiği ve araçlara çarptığı, ardından takla atan aracın yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptığı anlar görülmüştü.

Kaçan sürücü Çerkezköy'de yakalandı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Range Rover marka 34 DOK 427 plakalı lüks araç sürücüsü Furkan D., polis ekipleri tarafından Tekirdağ Çerkezköy'de yakalandı. Gözaltına alınan Furkan D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan Furkan D.,'nin daha önceden de suç dosyası kabarık olduğu ve emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Beşiktaş\'ta meydana gelen kazada firari sürücü yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta meydana gelen kazada firari sürücü yakalandı - Son Dakika

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