Beşiktaş\'ta silahlı saldırıda ölen 24 yaşındaki gencin cenazesi Adli Tıp\'tan alındı

Beşiktaş'ta silahlı saldırıda ölen 24 yaşındaki gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde gece motosikletle iş yerine gelen 2 şüpheliden birinin silahla ateş açması sonucu yaralanan 24 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden biri iş yerine doğru silahla ateş açmış, saldırıda yaralanan Umut Andık (24) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Umut Andık'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: İHA
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