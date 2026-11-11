Beşiktaş'ta silahlı saldırıda ölen 24 yaşındaki gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta silahlı saldırıda ölen 24 yaşındaki gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

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Beşiktaş\'ta silahlı saldırıda ölen 24 yaşındaki gencin cenazesi Adli Tıp\'tan alındı
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Beşiktaş\'ta silahlı saldırıda ölen 24 yaşındaki gencin cenazesi Adli Tıp\'tan alındı
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Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'nde gece motosikletle iş yerine gelen 2 şüpheliden birinin silahla ateş açması sonucu yaralanan 24 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden biri iş yerine doğru silahla ateş açmış, saldırıda yaralanan Umut Andık (24) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Umut Andık'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA
Adli Tıp KurumuBeşiktaş3. SayfaİstanbulCinayetGüncelSon Dakika

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