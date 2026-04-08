Beşiktaş'ta Terör Saldırısının Gözlem Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş'ta Terör Saldırısının Gözlem Görüntüleri Ortaya Çıktı

08.04.2026 22:42
Beşiktaş'taki terör saldırısının keşif görüntüleri, saldırganların daha önce keşif yaptığına dair ipuçları sundu.

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısının keşif ve gözetleme görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma doğrultusunda, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından geriye dönük yapılan çalışmalarda, teröristlerin daha önceden olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi. Hücrede yer alan ve girilen çatışmada yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç. ile kardeşi Ahmet Ç. ve Murat isimli bir örgüt üyesi ile birlikte 1 Nisan'da, yine Onur Ç. ile kardeşi Ahmet Ç. ve ölü ele geçirilen saldırganlardan Yunus Emre Sarban ile 2 Nisan perşembe günü olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Diğer taraftan, zanlıların olay yerine geldiği aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra rente cardan araç kiralayıp terör eylemini gerçekleştirdikleri öğrenildi. - İSTANBUL

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta Terör Saldırısının Gözlem Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Terör Saldırısının Gözlem Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
