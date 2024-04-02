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Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş\'taki gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, yangının itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldüğü ve olayda 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

02.04.2024 16:27  Güncelleme: 16:30
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İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavileri devam etmektedir" denildi.

İstanbul Valiliği'nin, Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni açıklamasında, "Saat 12.47'de Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokakta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında faaliyet gösteren Masquerade isimli eğlence merkezinde ilk belirlemelere göre tadilat kaynaklı yangın çıkmıştır. Alınan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 25 kişi hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, İtfaiye, Acil Durum, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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