Beşiktaş'taki Saldırıda Gözaltı Sayısı 6'ya Yükseldi
Beşiktaş'taki Saldırıda Gözaltı Sayısı 6'ya Yükseldi

12.04.2026 18:21
Beşiktaş Levent'teki saldırıyla ilgili Kocaeli'de bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş Levent'te 7 Nisan'da polisle silahlı çatışmaya giren 3 saldırgandan 1'i öldürülmüş, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Saldırının ardından yapılan araştırmada saldırganların dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Yapılan operasyon sonucunda 2 yaralı saldırganla birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti.

Saldırıda yaralı olarak yakalanan 2 şüphelinin ise hastanede tedavilerinin sürerken, 3 şüphelinin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'deki sorgusu devam ediyor. Bir şüphelinin de daha bugün Kocaeli'de gözaltına alınmasıyla saldırıyla ilgili gözaltında olanların sayısı 6'ya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce... ABD-İran müzakere süreci böyle işleyecek: İki taraf da masaya oturmadan önce...
Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu Yer altı kaynağı patladı, dünya harikası 13 yıl sonra su ile doldu
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum Doğu Demirkol’dan çocukluk itirafı: Ne sattığımı anlatırken bile utanıyordum

19:03
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:37
İran’dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
18:36
Trump bu kez Çin’i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız
18:34
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
