Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında 40 polis şehit oldu, sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında 40 polis şehit oldu, sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Beşiktaş\'ta gerçekleşen terör saldırısında 40 polis şehit oldu, sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırısında 40 polis memuru şehit oldu ve 7 vatandaş hayatını kaybetti. Firari olarak aranan sanık Aydın Ekici'nin davasında karar çıktı ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16.04.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da gerçekleşen 40 polis memurunun şehit olduğu ve 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin firari olarak aranırken 7 yıl sonra yakalanan sanık Aydın Ekici'nin davasında karar çıktı. Sanık Ekici, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 10 Aralık 2016'da gerçekleşen 40 polis memurunun şehit olduğu ve 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin firari olarak aranırken geçtiğimiz sene yakalanan sanık Aydın Ekici'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ekici Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağladı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada PKK terör örgütü yüzünden İstanbul'a göç ettiğini belirten Ekici, "Maddi ve manevi olarak bu örgüt yüzünden zarar gördüm. Tek amacım İstanbul'a gelip, para kazanmaktı. Mehmet Emin denen şahsın kim olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok büyük bir mağduriyet yaşamaktayım"

Savunmalarına Şükrü Koç'un PKK elemanı olduğunu bilmediğini söyleyen Ekici, "Şükrü Koç ile ihtiyaçlarım için birbirimizle konuşuyorduk. Üzerimde bulunan kimlik abimin kimliğidir. Şükrü Koç ile aramızda geçen telefon görüşmesi başka bir adli dosyayla ilgiliydi. Bu olayla alakalı değildi. Bu olaydan ötürü çok büyük bir mağduriyet yaşamaktayım. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık "Adaletin tecelli edeceğinden şüphem yok. Burada hayatım söz konusudur. Takdir sizindir" dedi.

12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydın Ekici'yi 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, ayrıca üzerine atılı diğer suçlardan delil yetersizliğinden dolayı da beraatına hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Aralık, Aydın, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında 40 polis şehit oldu, sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:06:38. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında 40 polis şehit oldu, sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement