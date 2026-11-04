Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, saatler süren çalışmaya rağmen açılamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, saatler süren çalışmaya rağmen açılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, saatler süren çalışmaya rağmen açılamadı
Haber Videosu

İstanbul genelinde etkili olan yağış sonrası Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki Zincirlikuyu alt geçidini su bastı ve alt geçit trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin saatlerdir süren tahliye çalışmasına rağmen açılamayan alt geçit, yaya ve araç sürücüleri için çileye döndü.

İstanbul kent genelinde etkili olan yağış sonrası Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Trafiğe kapatılan alt geçit saatler süren çalışmalara rağmen açılamadı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, gün içinde ve akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini ise su bastı. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler göle dönen alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapatılan alt geçit yaya ve araç sürücüleri için çileye döndü. Belediye ekiplerinin su tahliye çalışması saatlerdir devam ediyor. Saatlerdir yapılan çalışmalara rağmen alt geçit açılamadığı görüldü.

Kaynak: İHA
Nispetiye CaddesiZincirlikuyuBeşiktaşİstanbul3. SayfaGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti
20:21
Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi.
19:36
Rakip Liverpool Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
19:17
Kameralardan kaçamamıştı Lucas Torreira’dan ilginç Jakobs paylaşımı
Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı
18:41
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 20:32:06. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, saatler süren çalışmaya rağmen açılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android