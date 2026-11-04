Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, saatler süren çalışmaya rağmen açılamadı

Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, saatler süren çalışmaya rağmen açılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul genelinde etkili olan yağış sonrası Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki Zincirlikuyu alt geçidini su bastı ve alt geçit trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin saatlerdir süren tahliye çalışmasına rağmen açılamayan alt geçit, yaya ve araç sürücüleri için çileye döndü.
İstanbul kent genelinde etkili olan yağış sonrası Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Trafiğe kapatılan alt geçit saatler süren çalışmalara rağmen açılamadı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, gün içinde ve akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini ise su bastı. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler göle dönen alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapatılan alt geçit yaya ve araç sürücüleri için çileye döndü. Belediye ekiplerinin su tahliye çalışması saatlerdir devam ediyor. Saatlerdir yapılan çalışmalara rağmen alt geçit açılamadığı görüldü.
Kaynak: İHA
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