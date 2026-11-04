Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı, saatler süren çalışmaya rağmen açılamadı

İstanbul kent genelinde etkili olan yağış sonrası Beşiktaş Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Trafiğe kapatılan alt geçit saatler süren çalışmalara rağmen açılamadı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, gün içinde ve akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan Zincirlikuyu alt geçidini ise su bastı. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler göle dönen alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapatılan alt geçit yaya ve araç sürücüleri için çileye döndü. Belediye ekiplerinin su tahliye çalışması saatlerdir devam ediyor. Saatlerdir yapılan çalışmalara rağmen alt geçit açılamadığı görüldü.