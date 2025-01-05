Besni\'de Ahır Yangını Korku Yarattı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde ahırda çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sayören Köyünde S.K'ya ait ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler alevlere müdahale ederken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralanın olmadığı olayda ahır kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN