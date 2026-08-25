Besni'de kavşak kazası: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika
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Besni'de kavşak kazası: 1'i çocuk 4 yaralı

Besni\'de kavşak kazası: 1\'i çocuk 4 yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. İ.Y. idaresindeki 02 HF 718 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 02 FL 678 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler İ.Y. ve M.D. ile araçlarda bulunan A.D. ve Ö.T.Y. isimli çocuk yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Trafik, Besni, Çocuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Besni'de kavşak kazası: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika

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