Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirmişti: Alkollü çıkan sürücüye 9 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirmişti: Alkollü çıkan sürücüye 9 yıla kadar hapis talebi

Kağıthane'de kullandığı beton mikseriyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve aracı 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olan şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 0,40 promil alkollü olduğu belirlenirken 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

16.07.2024 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirmişti: Alkollü çıkan sürücüye 9 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Kağıthane'de kullandığı beton mikseriyle virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden ve aracı 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olan şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 0,40 promil alkollü olduğu belirlenirken 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İstanbul Kağıthane'de 30 Haziran tarihinde beton mikseri aracıyla seyir halinde olan Hüseyin Toyga'nın virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve aracı 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devirerek ölümüne neden olmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüseyin Toyga'nın sevk ve idaresindeki beton mikseri aracıyla seyir halindeyken virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybettiği, bunun sonucunda olay anında yaya vaziyette olan 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine aracın devrildiği ve Nalcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.

0,40 promil alkollü olduğu tespit edildi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Toyga'nın hastaneye kaldırıldıktan ve olaydan yaklaşık 1 saat sonra alınan alkol raporunda 0,40 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, trafik kazası tespit tutanağında ise kazanın meydana gelmesinde şüphelinin kusurlu olduğunun belirtildiği kaydedildi. Olay yeri inceleme raporuna da yer verilen iddianamede, kamyonet içerisinde poşetler içerisinde ve açıkta boş alkol teneke kutuları olduğunun belirtildiği aktarıldı.

"Her akşam alkol tüketirim ama çalışırken alkol kullanmam"

Şüpheli Hüseyin Toyga'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, savunmasında viraj sırasında aracın sağ tarafa doğru yattığını, emniyet kemeri takılı olduğundan koltukta takılı kaldığını, ambulans ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldığını, her akşam 2-3 adet alkol içtiğini, önceki gece de alkol tükettiğini ve bu yüzden raporda alkollü çıktığını söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde ayrıca, aracında bulunan alkol tenekelerini satmak için biriktirdiğini, çalışırken alkol kullanmadığını ve olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

9 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hüseyin Toyga'nın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

Kağıthane, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirmişti: Alkollü çıkan sürücüye 9 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 22:40:06. #1.11#
SON DAKİKA: Beton mikserini 8 yaşındaki çocuğun üzerine devirmişti: Alkollü çıkan sürücüye 9 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement