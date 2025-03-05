Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı - Son Dakika
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Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı

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Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tanık ifadelerine ulaşıldı. Bir tanığın ifadesinde, "Veli Gümüş ihalelerle ilgili kimden alınmasını söylüyorsa, mutlaka ondan alım yapılması gerekiyordu. Söylediği firma ne fiyat verirse sorgulanmadan alım yapılacağını defaten Veli Gümüş söylemiştir. Bütün bu süreçlerden Belediye Başkanı Alaattin Köseler haberdardı" dedi.

05.03.2025 18:23  Güncelleme: 18:46
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', 17 şüpheli hakkında da 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Dahil 13 Kişi Tutuklandı

BELEDİYE BAŞKANI KÖSELER DE DAHİL 13 KİŞİYE TUTUKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ve 21 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi ve tutuklanmaları talebiyle Beykoz Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. İfadelerinin ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, olaya ilişkin tanıkların ifadelerine başvuruldu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Dahil 13 Kişi Tutuklandı

"HUKUKSUZLARIN MİMARI KÖSELER VE GÜMÜŞ'TÜR"

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bir tanık, Alaattin Köseler ve Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'e ilişkin ifadesinde, "Veli Gümüş ihalelerle ilgili kimden alınmasını söylüyorsa, mutlaka ondan alım yapılması gerekiyordu. Söylediği firma ne fiyat verirse sorgulanmadan alım yapılacağını defaten Veli Gümüş söylemiştir. Bütün bu süreçlerden Belediye Başkanı Alaattin Köseler haberdardı. Ondan cesaret almasa Veli Gümüş, bu şekilde hareket edemezdi. Bu satın alma süreçlerindeki hukuksuzlukların mimarı Alaattin Köseler ve Veli Gümüş'tür" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Dahil 13 Kişi Tutuklandı

"GÜMÜŞ VE ÜLGEY'İN BÜYÜK ETKİNLİĞİ VAR"

Bir diğer tanık ise Veli Gümüş ve belediyenin şoförü Metin Ülgey'in büyük bir etkinliği olduğunu ifade ederek, "Belediye içerisinde daha önceden Ataşehir Belediyesi'nde daha alt görevlerde bulunan Veli Gümüş ve Metin Ülgey isimli çalışanların büyük bir baskı ve etkinliği vardır. Farklı birimlerden yapılan ihaleler öncesinde ihale yetkililerine bu iki şahsın telefon açarak fiyat sorduklarını bu fiyatı ihaleyi almasını istedikleri firmalarla paylaştıklarını bu konuda tepki gösteren ihale yetkililerini tehdit ettikleri, istenen fiyatla olmayan ihalelerin iptali için çalıştıkları, tehdidin mahiyeti daha çok işlerine son verecekleri Beykoz'dan gönderecekleri şeklinde iş ve çalışma hürriyetlerine ilişkindir" şeklinde konuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Dahil 13 Kişi Tutuklandı

"BELEDİYE BAŞKANININ TALİMATI OLMADAN HİÇBİR ŞEY YAPILMAZ"

Tanıklardan diğeri ise, "Firmalardan ihale süreçlerinde bizzat ya da yan teklif şeklinde teklifler alınmıştı. Firmalar kendi aralarında döndüğü için hangisinin ne yetkinliği olduğuna bakılmadan istedikleri firmalar üzerinden alım yapılması yoluna gidildi. Veli Gümüş'ün iş ve işlemlerinden diğer firmalarla olan ilişkilerinden Beykoz Belediye Başkanı haberdardır. Onun bilgisi ve talimatı olmadan hiçbir şey yapılmaz" dedi.

Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
Kaynak: DHA

Beykoz Belediyesi, Alaattin Köseler, Politika, 3-sayfa, Gümüş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hidir Akbaba:
    heykelciler suskun. eko sevunmada. 13 1 Yanıtla
  • aykut:
    ondan başkan Atasehir den kim varsa imar da dahil belediyeye yerleştirdi demek ki. ekip halinde çalışmışlar. Bu Atasehir den gelenlerin Atasehir deyken yaptığı ihalelere de bakmak gerekmez mi? 13 0 Yanıtla
  • Yakup754242:
    CHP belediyeciliği bıdur 5 0 Yanıtla
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