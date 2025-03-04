Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika
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Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

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Hakkında açılan ihale soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sabaha karşı gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Köseler'in saat 06.00'da tarifeli uçakla Ankara'ya gideceği için saat 04.00'te uyanık olduğu ve takım elbiseli halde 04.45'te zili çalan polislere kapıyı açtığı öğrenildi.

04.03.2025 13:35
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Beykoz Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Veli Genç başta olmak üzere 21 şüpheli "İhaleye fesat karıştırma" ile "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 27 Şubat'ta gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen sanıklar hakim karşısına çıkmış, 13 kişi tutuklanarak Paşakapısı Cezaevi'ne gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı, "İhaleye fesat karıştırmak" suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in polis ekiplerini takım elbiseyle kapıda karşıladığı görüldü. Ayrıca Köseler'in sabah saat 06.00'da Ankara'ya tarifeli uçakla gideceği için saat 04.00'te ayakta olduğu, giyinik halde 04.45'te zili çalan polise kapıyı kendi açtığı öğrenildi.

Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler\'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erbay Mercan:
    Durur durur CHP liler bununda arkasında durur.... 70 24 Yanıtla
    VillaUmut:
    Abicim biz kimsenin arkasında durup birinin adamı olmayız. Önce siz hangi hacı hocalar tarafından kandırıldığınıza bakın :)) 1 7
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Bende hep o saatlerde takım elbise ile otururum evde sahuru takım elbise ile yapmak hürmet göstermek bunlar önemli şeyler seküleriz diye saygısız değiliz. 18 23 Yanıtla
  • ahmet demir:
    devlet uyumaz yemez yeditir 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Duru:
    Bir CHP li belediye başkanını almak nedir ayıptır Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine yapılan bu saygısızlıktır Allah çarpar 1 3 Yanıtla
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