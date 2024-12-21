Beykoz'da Kamyon Devrildi: İki Yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da Kamyon Devrildi: İki Yaralı

Beykoz\'da Kamyon Devrildi: İki Yaralı

Beykoz'da dik yokuşta kayarak devrilen kamyondaki iki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

21.12.2024 15:19
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Beykoz'da dik yokuştan aşağı doğru inen bir kamyon kayarak devrildi. Kamyonda bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu şoförün kullandığı 34 BPY 48 plakalı kamyon dik bir yokuştan aşığa inerken yolun sonunda kayarak devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi sıkışarak yaralandı. Sıkışan şahıslar, kazayı gören vatandaşların yardımı ile kamyondan çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişiler, ambulansa teslim edilip Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anını gören Aytekin Yıldız, "Bayır aşağı kaymaya başladı, yaralıyı arkadaşla beraber biz çıkarttık. İki yaralı var, ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da Kamyon Devrildi: İki Yaralı - Son Dakika

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