Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada - Son Dakika
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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada

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Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.Z.K.'nın otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarpması sonucu 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan F.Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

12.07.2024 23:16  Güncelleme: 23:52
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İstanbul Beykoz'da motosikletle, bir otomobil çarpıştı. Kazada motosikletteki 17 yaşındaki iki çocuktan biri hayatını kaybetti. Kazayı yapan ise Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı çıktı.

MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK BAŞINI BETON DUBAYA ÇARPTI

Kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Y.S.Ö.'nün kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet devrilerek sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Sürüklenen motosikletin çarptığı kaldırımdaki 2 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KINIK'IN KIZI SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.Z.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık\'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emin Erol: tutuklanması gerekiyor suç sürücüde olmasa dahi tutuklanması gerekir ölüm oldumu tutuklama gerekir yanlış karar olmuş 48 4 Yanıtla
    Mehmet Hacıoğlu: Tebrik ediyorum seni sen olsan doğru kararı verirdin hakim yanlış karar vermiş. 17 yaşında ehliyeti var mı çocuğun ona bir baksana yasa gereği karşıdakinin ehliyeti varsa alkollü değilse ölüm varsa kasıt varsa tutuklanırsın hakim kanunları bilmiyor da sen mi biliyorsun. Burdan anlaşılan çocuğun ehliyeti yok 7 26 Akın Yıldız: A1 ve B1 sınıfı ehliyet için 16 yaşını doldurmuş olması yeterlidir. 7 2 Eymen Demirel: Motor 250 cc dir büyük ihtimalle ehliyeti yetersiz olduğu için serbest bırakıldığını düşünüyorum 1 3
  • Gökhan Arı : Neden tutuksuz yargılama 34 3 Yanıtla
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