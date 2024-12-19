Beykoz’da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Beykoz’da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Beykoz’da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada polis memuru, diğer sürücüyü yaraladı.

19.12.2024 23:17
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Beykoz'da iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru S.Ç. ile diğer araç sürücüsü T.T. (86) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. S.Ç., T.T.'yi durdurmak istemesi ve T.T.'nin durmaması üzerine S.Ç. silahıyla T.T.'nin aracına ateş açtı.

Açılan ateş sonucu yaralanan T.T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede inceleme çalışmaları yaptı.

Otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis memuru S.Ç.'nin açığa alındığı ve kasten yaralama suçundan hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz’da Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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