Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Beykoz'da uyuşturucu kokusu nedeniyle düzenlenen operasyonda 181 kök Hint keneviri ve 2 kişi yakalandı.

15.02.2025 12:33
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Beykoz'da uyuşturucu kokusu gelen eve operasyon: 2 kişi yakalandı

İSTANBUL - Beykoz'da bir evden gelen yoğun uyuşturucu madde kokusu üzerine polis tarafından adrese operasyon düzenlendi. Adeta seraya çevrilen evde 181 kök Hint keneviri ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Beykoz'da Dereseki Mahallesinde bulunan bir ikametten yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusunun geldiği belirlenmesi üzerine 13 Şubat tarihinde polis ekipleri tarafından ikamet çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Adres içerisinde yapılan aramalarda 181 adet kök Hint Keneviri ele geçirildi.

Adresin K.H. ve A.E. isimli şahıslar tarafından kiralandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar Maltepe'de Küçükyalı ve Beykoz'da Rüzgarlıbahçe Mahallelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan ve "uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.H. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.E. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Beykoz\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

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