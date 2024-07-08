Beykoz Riva'da Yol Verme Kavgası: Bir Genç Öldüresiye Dövüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beykoz Riva'da Yol Verme Kavgası: Bir Genç Öldüresiye Dövüldü

İstanbul Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genç öldüresiye dövüldü. Olay anları ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

08.07.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genci öldüresiye dövdü. O anlar ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Beykoz Riva'da yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülen genç fazla dayanamayarak bayıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir genç dövülüyor ve gencin bayılarak yere düştüğü görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, İstanbul, Riva, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beykoz Riva'da Yol Verme Kavgası: Bir Genç Öldüresiye Dövüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:13 SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu Tüm gözler Kılıçdaroğlu’nun üzerinde SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'nun üzerinde
15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
13:28 1.8 milyon emekliye ek zam geliyor, işte masadaki rakam 1.8 milyon emekliye ek zam geliyor, işte masadaki rakam
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 31 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 31 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
15:55 UEFA’ya ’’Hileli maç’’ itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor UEFA'ya ''Hileli maç'' itirazı: Alman taraftarlar İspanya maçının tekrar edilmesini istiyor
15:51 SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı Başkandan açıklama gecikmedi SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
15:44 Hasan Can Kaya’nın eski sevgilisi Sultan San evlendi Hasan Can Kaya'nın eski sevgilisi Sultan San evlendi
15:42 Transferi sessiz sedasız bitirdiler Dünya yıldızı, Beşiktaş’a imza atmaya geliyor Transferi sessiz sedasız bitirdiler! Dünya yıldızı, Beşiktaş'a imza atmaya geliyor
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 17:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Beykoz Riva'da Yol Verme Kavgası: Bir Genç Öldüresiye Dövüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement