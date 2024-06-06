Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaptı - Son Dakika
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Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaptı

Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, Avcılar'da kaza yaparak durdu. Sürücünün alkollü olduğu iddiasıyla kaçtığı belirtilirken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaza sonucunda şüpheliler gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

06.06.2024 10:38
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Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaparak durdu. Yaşanan anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sürücünün alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığı ileri sürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü E-5'te yaşandı. Edinilen bilgilere göre yolda uygulama yapan polis ekipleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısını dikkate almayan sürücü yanındaki kişiyle birlikte kaçmaya başladı. Kaçan araç Avcılar'da bariyere vurarak kaza yaptı, kovalamaca son buldu. Alkollü olduğu iddia edilen araçtaki şahıslar gözaltına alındı. 2 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, şahısların polisten kaçması, kaza yapmaları, polisin gözaltına alması yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü E-5'te trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da kaza yaptı - Son Dakika
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