Beylikdüzü'nde 15 milyon lira değerinde 18 bin cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 15 milyon lira değerinde 18 bin cep telefonu ele geçirildi

Beylikdüzü\'nde 15 milyon lira değerinde 18 bin cep telefonu ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.02.2024 20:25
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Beylikdüzü'nde kaçakçılık operasyonu: Piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin cep telefonu ele geçirildi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 Şubat tarihinde Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemelerde piyasa değeri 15 milyon lira olan 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde 15 milyon lira değerinde 18 bin cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 15 milyon lira değerinde 18 bin cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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