Beylikdüzü\'nde Alışveriş Merkezinde Tavan Çöktü

Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Yaşanan olayda bir kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Beylikdüzü'nde, Sakarya Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Müşteriler büyük panik yaşadı.

TAVAN ÇÖKTÜ, DEMİR BİR KİŞİNİN KAFASINA DÜŞTÜ

Yaşanan olayda kafasına demir düşen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralı, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yemek katı çökme riski nedeniyle kapatıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.