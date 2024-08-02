Beylikdüzü'nde Alkollü Kişi Araçtan Ateş Açtı

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Beylikdüzü'nde alkollü kişi, seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay 29 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir eve silahla ateş açılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede seyir halindeki bir araçtan ateş açıldığı belirlendi. Aracın plakası tespit edildi. Araç plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sahibi C.F. isimli şüpheli dün Büyükçekmece'deki evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın olay sırasında aracı kullandığı silahla ateş açan şahsın ise R.M. olduğu belirlendi. R.M, aynı gün olayda kullandığı silahla yakalandı. Şüphelinin alkollü olduğu ve çevreye rastgele ataş açtığı tespit edildi. Şüphelilerden C.F. serbest bırakılırken, R.M.'nin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL