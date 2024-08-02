Beylikdüzü'nde Alkollü Kişi Araçtan Ateş Açtı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Alkollü Kişi Araçtan Ateş Açtı

Beylikdüzü'nde alkollü bir kişi, seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğeri adli makamlara sevk edildi.

02.08.2024 10:11
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Beylikdüzü'nde alkollü kişi, seyir halindeki araçtan havaya ateş açtı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alınırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay 29 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir eve silahla ateş açılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede seyir halindeki bir araçtan ateş açıldığı belirlendi. Aracın plakası tespit edildi. Araç plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sahibi C.F. isimli şüpheli dün Büyükçekmece'deki evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın olay sırasında aracı kullandığı silahla ateş açan şahsın ise R.M. olduğu belirlendi. R.M, aynı gün olayda kullandığı silahla yakalandı. Şüphelinin alkollü olduğu ve çevreye rastgele ataş açtığı tespit edildi. Şüphelilerden C.F. serbest bırakılırken, R.M.'nin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Alkollü Kişi Araçtan Ateş Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Alkollü Kişi Araçtan Ateş Açtı - Son Dakika
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