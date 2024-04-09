Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaralayan adam, adliyeye sevk edildi.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Murat B., geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yle aynı gece konuşmak için Küçükçekmecede buluşarak Beylikdüzüne kadar beraber gelmiş, aralarında bir süre sonra tartışma çıkmış; bu sırada adam, kadını sokak ortasında defalarca kez bıçaklamıştı. Polis ekipleri Murat B. gözaltına alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırmıştı.
Eşini bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi
Gözaltına alan Murat B.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Murat B'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde dehşete düşüren olaydan saniyeler öncesine ait görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartmana İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verildi. Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bina sakinleri bir haftanın ardından dairelerine girebildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir minibüsün yol kenarına devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ayvalı köyü yakınındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bayram öncesi aile içinde çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa sürede büyüyen silahlı kavgada baba Vahdettin, anne Melek ile Mevlüt Çelik hayatını kaybetti, Selçuk Çelik ise yaralandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?