Beylikdüzü'nde dehşete düşüren olaydan saniyeler öncesine ait görüntüler ortaya çıktı

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Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki karısını sokak ortasında defalarca kez bıçaklayarak ağır yaralayan adam, adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Çamlıtepe Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Murat B., geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur B.'yle aynı gece konuşmak için Küçükçekmecede buluşarak Beylikdüzüne kadar beraber gelmiş, aralarında bir süre sonra tartışma çıkmış; bu sırada adam, kadını sokak ortasında defalarca kez bıçaklamıştı. Polis ekipleri Murat B. gözaltına alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Şeyda Nur B.'yi hastaneye kaldırmıştı.

Eşini bıçaklayan adam adliyeye sevk edildi

Gözaltına alan Murat B.'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Murat B'nin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.