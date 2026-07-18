Beylikdüzü'nde İnşaat İşçisi Düştü

Beylikdüzü'nde bir inşaatın 12. katında bulunan iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir inşatta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat işçisi Azat N. (21), çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın 12. katındaki iskeleden aşağı düştü. Metrelerce yüksekten yere çakılan genci gören diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Azat N., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, inşaat yetkilileri de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, sağlık ekiplerinin gence müdahale ettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.