Beylikdüzü'nde İnşaat İşçisi Düştü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde İnşaat İşçisi Düştü

18.07.2026 21:20
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Beylikdüzü'nde 12. katından düşen inşaat işçisi Azat N. hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde bir inşaatın 12. katında bulunan iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir inşatta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat işçisi Azat N. (21), çalıştığı sırada dengesini kaybederek inşaatın 12. katındaki iskeleden aşağı düştü. Metrelerce yüksekten yere çakılan genci gören diğer çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Azat N., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, inşaat yetkilileri de ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, sağlık ekiplerinin gence müdahale ettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde İnşaat İşçisi Düştü - Son Dakika

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