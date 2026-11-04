Beylikdüzü'nde işe giden yayaya çarpan ticari taksi kaçtı, yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde işe giden yayaya çarpan ticari taksi kaçtı, yaya ağır yaralandı

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Beylikdüzü\'nde işe giden yayaya çarpan ticari taksi kaçtı, yaya ağır yaralandı
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Beylikdüzü\'nde işe giden yayaya çarpan ticari taksi kaçtı, yaya ağır yaralandı
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Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde dün sabah işe giden bir vatandaşa caddeye dönüş yapan ticari taksi çarparak yayayı metrelerce havaya savurdu; taksi olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde işe giden vatandaşa çarpan ticari taksi durmadan yoluna devam etti. Yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde işe giden bir vatandaşa caddeye dönüş yapan ticari taksi çarparak metrelerce havaya savurdu. Kaza sonrası yaya ağır yaralanırken ticari taksi ise olay yerinde durmadan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın karşıya geçerken taksinin çarpması, havaya savrulması ve taksinin kaçması yer aldı.

"Kontrolsüz gelen şahıs fark etmeyerek çarpıp kaçıyor"

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Şakir Yıldız isimli vatandaş, "Vatandaş buraya arabasını park etmiş. Karşı tarafta ATM'den para çekmeye gelen kontrolsüz şahıs adamı fark etmeyerek çarpıp kaçıyor. Galiba kafatasında ve kaburgalarında çatlaklar varmış" dedi.

Kaynak: İHA
BeylikdüzüGürpınar3. SayfaOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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