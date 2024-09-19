Beylikdüzü'nde kaçan motosikletli yakalandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde kaçan motosikletli yakalandı

Beylikdüzü\'nde kaçan motosikletli yakalandı

Denetim sırasında dur ihtarına uymayan motosikletli, 73 bin 799 TL ceza ile yakalandı.

19.09.2024 11:59
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İstanbul Beylikdüzü'ne denetim sırasında "dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletli ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Yakalanan sürücüye çeşitli suçlardan toplam 73 bin 799 TL uygulandı.

Beylikdüzü'nde 16.09.2024 tarihinde trafik kontrolü ve denetimi yapıldı. Denetim sırasına bir şahsın motosiklet ile kural ihlali yaptığı belirlendi. Bunun üzerine sürücüye polis ekipleri tarafından "dur" ihtarında bulunuldu. Şahıs durmayarak kaçmaya devam etti. Kaçan şüphelinin tespitine yönelik yapılan incelemelerde motosikletin renk ve marka bilgilerinden yapılan analiz sonucunda, şüpheli sürücü Ü.A. tespit edildi. Polis ekipleri aralarında yaşanan kovalamaca sonunda sürücü yakalandı. Sürücü hakkında dur ikazına uymamak, plakasız araç kullanmak, yaya yolundan gitmek, yetersiz ehliyet, yayaya yol vermemek, makas atmak, kırmızı ışık ihlali, trafik levhalarına uymamak, ters yöne girmek, muayenesiz araç kullanma yetersiz ehliyet kullandırmak suçlarında toplamda 73 bin 799 TL cezai işlem uygulandı. Ü.A hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde kaçan motosikletli yakalandı - Son Dakika

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