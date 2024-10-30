Beylikdüzü'nde Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kavga: 2 Yaralı

Alacak verecek kavgası sonrası araç kazası yapan iki kişi cadde ortasında kavga etti, 2 yaralı.

30.10.2024 17:45
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Beylikdüzü'nde tornavidalı alacak verecek kavgası kamerada: 2 yaralı

Kaza yaptılar, arabadan inip kavgaya tutuştular

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden araç içinde kavga eden 2 kişi kaza yaptıktan sonra da kavgalarına cadde ortasında devam etti. 2 kişinin yaralandığı anlar kameraya yansırken polis ekipleri şahısları silahla havaya ateş ederek ayırdı.

Olay, Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden seyir halindeki araba içinde tartışma çıktı. Araç yol kenarındaki ağaca vurdu. Araçtan inen şahıslar cadde üzerinde kavgaya devam etti. Yaşanan kavgayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şahısların yakınlarının da olay daha da büyüdü. 2 kişi vücutlarına aldığı tornavida ve darbelerle yaralandı.

Olay anında silah sesi duyup dükkanına sığındığını ifade eden bir esnaf, "Biz içerideydik görmedik. En son gördüğüm burada birbirine girdiler. Silah sesini duyduk. Ortaklar diye duydum ama detayını bilmiyorum. Öncesinde yukarıda kaza olmuş arabanın içinde tartışmışlar. Çok fazla bir şey görmedim" dedi.

Polis havaya ateş ederek ayırdı

Polis ekipleri kavga eden şahısları durdurmak için uyardı. Şahıslar, durmayınca polis havaya ateş etti. Olay yerine gelen ambulans 2 hafif yaralıyı tedavi edilmek üzere hastaneye sevk etti. Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan anlar kameraya yansıdı

Yaşanan kavga anları çevrede bulunan işyeri kameraları ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, aracın kaza yapması, şahısların kavga etmesi, birbirini yaralaması ve sonrasında polisin havaya ateş etmesi de yer aldı.

2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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