Beylikdüzü'nde Kuyumcuya İkinci Saldırı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kuyumcuya İkinci Saldırı

Beylikdüzü'nde bir ay içinde aynı kuyumcuya yapılan silahlı saldırıda 28 mermi isabet etti.

18.11.2024 23:50
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Beylikdüzü'nde aynı kuyumcuya bir ay içinde ikinci silahlı saldırı: 28 mermi isabet etti

17 personelin çalıştığı kuyumcuda ortalık savaş alanına döndü

İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü'nde bir ay arayla aynı kuyumcuya ikinci silahlı saldırı gerçekleşti. Motosikletli şahıslar 17 çalışanın bulunduğu işyerine toplamda 28 el ateş ederken, şans eseri kimse yaralanmadı. Olayın ardından saldırganlar kayıplara karışırken, işyeri sahibinin haraç vermeyi reddettiği için saldırının yaşandığı iddia edildi.

Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda yaşandı. Motosikletle kuyumcunun önüne gelen saldırganlar, tabancasını ateşledi. Toplamda 28 merminin isabet ettiği işyerinde çalışan 17 kişi şans eseri yaralanmazken, saldırganlar geldikleri motosikletle kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edilirken, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Bir ay arayla ikinci saldırı yaşandı

Aynı kuyumcuya 18 Kasım'da da bir silahlı saldırıda bulunulmuş ve 16 mermi işyerine isabet edilmişti. Gece saatlerinde yaşanan saldırının ardından saldırganlar kayıplara karışırken, aradan geçen bir ayın ardından sabah saatlerinde yine aynı işyerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. İşyeri sahibi saldırının haraç vermeyi reddettiği için olduğunu iddia etti.

"Ateş etmeye başladıklarını duydum"

Yaşanan silahlı saldırı anlarını anlatan Hüseyin Cancan, "Ben karşı kaldırımdan ilerliyordum. Motosikletli iki kişi işyerinin köşesine geldiler. Ateş etmeye başladıklarını duydum, çok acayip bir ses çıktı. Motosikletin arkasındaki şahıs ateş etti, yüzleri maskeliydi, daha sonrada kaçtılar. Çok korktuk, kuyumcudaki insanlara mermiler isabet edebilirdi" dedi.

Kaynak: İHA

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