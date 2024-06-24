Beylikdüzü'nde nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

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Beylikdüzü'nde polis ekipleri ile bir iş yerinden palet çalan hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Polisin uyarı ateşi açtığı hırsızlar, park halindeki araca çarparak kaza yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

24.06.2024 16:49
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Beylikdüzü'nde nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

Polisin uyarı ateşi açtığı hırsızlar, park halindeki araca çarpınca yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde polis ekipleri ile bir iş yerinden palet çalan hırsızlar arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Polisin uyarı ateşi açtığı hırsızlar, park halindeki araca çarparak kaza yaptı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün sabah Gürpınar'da yaşandı. Bir işyerinden palet çalan hırsızlar, devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilince kamyonetle kaçmaya başladı. Yaşanan nefes kesen kovalamacada polis ekipleri hırsızları durdurmak için uyarı ateşi yaptı. Kamyonetle Ünlü Sokak'a giren hırsızlar, park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kazada kamyonette bulunan 3 hırsız yaralandı. Şoför mahalinde sıkışan zanlı, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı şüpheliler, polis kontrolünde hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ile hırsızlar arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca, kameralara da yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinden kaçan hırsızlar, kullandıkları kamyonetle sokaklara hızla giriyor. Polis ekipleri hırsızları durdurmak için uyarı ateşi açıyor. Ünlü Sokak'a hızla giren kamyonet, park halindeki araca çarparak kaza yapıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada - Son Dakika

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