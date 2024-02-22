Beylikdüzü'nde Polis ile Sürücü Arasındaki Kovalamaca Kask Kamerasında - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Polis ile Sürücü Arasındaki Kovalamaca Kask Kamerasında

Beylikdüzü\'nde Polis ile Sürücü Arasındaki Kovalamaca Kask Kamerasında

Beylikdüzü'nde polisten kaçan motosikletli sürücü, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye plakasız ve yüksek sesli egzoz kullanmak nedeniyle 33 bin 246 lira ceza kesildi. Kovalamaca anı polis kask kamerası tarafından kaydedildi.

22.02.2024 23:48
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Beylikdüzü'nde 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca kask kamerasında

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye ceza yağdı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde polisten kaçan motosikletli sürücü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. 33 bin 246 lira ceza yazılan sürücünün plakası olmadığı ve yüksek sesli egzoz kullandığı için kaçtığı öğrenildi. Yaşanan kovalamaca anı kask kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beylikdüzü'nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakasız bir motosiklet sürücüsü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince durdurulmak istendi. Sürücü uyarılara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan sürücü sonunda durdu. Adının Uğur P. olduğu öğrenilen sürücünün yapılan sorgulamasında, ehliyetinin motor için yetersiz olduğu, "abartı egzoz" kullandığı ve plakasının olmadığı tespit edildi. Uğur P. Yol boyunca polisten kaçarken, makas attığı, kırmızı ışıktan geçtiği içinde toplamda 33 bin 246 lira para cezası kesildi. Motosiklet bağlanırken sürücünün 2 ay boyunca ehliyetine de el konuldu. Yaşanan kovalama anı da polisin kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

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