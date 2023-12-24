Beylikdüzü\'nde silahlı saldırıda iki genç hayatını kaybetti

Pençe-Kilit bölgesinde teröristler bir bir yok ediliyor

Beylikdüzü'nde iki gencin hayatını kaybettiği saldırı kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde iki gencin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde motosikleti şahıslarca gerçekleşen silahlı saldırıda Salih Tutkun ve Bektaş Eren Kaya isimi iki arkadaş hayatını kaybetmişti. Feci olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde gençlerden biri kız arkadaşları ile birlikte yürüyor. Silahlı saldırının ardından yanı genç, sekerek kamera açısına giriyor. Bir süre ilerleyen genç, ardından bir iş yerinin girişinde yere yığılıyor.