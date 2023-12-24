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Beylikdüzü'nde silahlı saldırıda iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde silahlı saldırıda iki genç hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda Salih Tutkun ve Bektaş Eren Kaya isimli iki genç hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı anı ve gençlerin yaralanması yer alıyor.

24.12.2023 - 17:04,
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Beylikdüzü'nde iki gencin hayatını kaybettiği saldırı kamerada

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde iki gencin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde motosikleti şahıslarca gerçekleşen silahlı saldırıda Salih Tutkun ve Bektaş Eren Kaya isimi iki arkadaş hayatını kaybetmişti. Feci olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde gençlerden biri kız arkadaşları ile birlikte yürüyor. Silahlı saldırının ardından yanı genç, sekerek kamera açısına giriyor. Bir süre ilerleyen genç, ardından bir iş yerinin girişinde yere yığılıyor.

Beylikdüzü\'nde silahlı saldırıda iki genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde silahlı saldırıda iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde silahlı saldırıda iki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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