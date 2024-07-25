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Beylikdüzü'nde site dairesine özel harekat destekli terör operasyonu

Daireden çok sayıda silah çıkarken 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisi, bir sitenin dairesine terör operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken evden silahlar çıktığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Özel Harekat Polisleri, önceki akşam Beylikdüzü'nde bir sitenin dairesine operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken evden çok sayıda silahta ele geçirildi. Operasyona ilişkin polis tarafından henüz bir bilgi paylaşılmazken olay yeri inceleme ekiplerinin de uzun süre çalışma yaptığı görüldü.