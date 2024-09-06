Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem

3.Sayfa

Beylikdüzü'nde aracıyla defalarca drift atan sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Kısa süre sonra yakalanan sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, Beylikdüzü Gürpınar Mahallesinde 6 Eylül'de gece saatlerinde meydana geldi. Bir sürücü gece saatlerinde yolda defalarca drift çekerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atıp çevreyi de rahatsız etti. Ardından bu görüntüleri de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayınlanmasının ardından polis ekipleri, sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Aracıyla tehlikeli hareketlerde bulunarak çevreye rahatsızlık veren sürücünün E.O. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli kısa süre sonra yakalandı. Sürücüye drift atmaktan 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, ayrıca ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL