Beylikdüzü'nde Tır Yangını

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İstanbul Beylikdüzü'nde cadde üzerinde park halinde bulunan bir tır alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tırın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL