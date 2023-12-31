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Beylikdüzü'nde trafikte makas atan şahsa para cezası - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde trafikte makas atan şahsa para cezası

Beylikdüzü'nde trafikte makas atarak seyreden sürücüye 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Davut Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü, araçların arasından makas atarak ilerlerken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen sürücüye Karayolu Trafik Kanunu'na göre ceza kesildi.

Beylikdüzü\'nde trafikte makas atan şahsa para cezası
31.12.2023 - 00:12,
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Beylikdüzü'nde trafikte makas atan şahsa para cezası

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde trafikte makas atarak seyreden sürücüye 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Davut Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 CFN 031 plakalı otomobil sürücüsü E.S. makas atıp araçların arasından ilerlemeye başladı. Trafiği ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan şahıs, trafikteki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konu ile ilgili harekete geçen Beylikdüzü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu şahsı tespit etti. Sürücü E.S.'ye Karayolu Trafik Kanunu 46/2g maddesinden 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
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