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Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Beylikdüzü\'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı Beylikdüzü'nde bulunan bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Villada uyuşturucu serası olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda, 295 adet marihuana bitkisi, çeşitli ekipmanlar ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

02.04.2024 10:34
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Uyuşturucu maddelerin temininin yapıldığı Beylikdüzü'nde bulunan bir villaya operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Villanın adeta uyuşturucu serasına çevrildiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Bağcılar'da yürüttükleri çalışmalarda, uyuşturucu madelerinin temininin yapıldığı Beylikdüzü ilçesi Dereağzı Mahallesinde bulunan bir villa tespit etti. Tespiti yapılan adrese 30.03.2024 tarihinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda T.B.(40) ve M.Y.(42) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 295 adet mariuhana bitkisi, Havalandırma Işıklandırma ve Sıcaklık Ölçüm Cihazları, Marıhuana fidesi yetiştirmek için kullanılan özel toprak, 3 adet cep telefonu, 520 TL nakit para ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.B. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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