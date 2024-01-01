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Beylikdüzü'nde yılbaşı eğlencesi için patlatılan havai fişekler kontrolden çıktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde yılbaşı kutlamaları sırasında patlatılan havai fişekler kontrolden çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay gece Beykent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yılbaşı kutlamaları için patlatılan havai fişekler kontrolden çıkarak insanların üzerine doğru patlamaya başladı. Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.