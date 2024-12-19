Beylikdüzü'ndeki Bomba Görünümlü Cisim Boş Çıktı - Son Dakika
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Beylikdüzü'ndeki Bomba Görünümlü Cisim Boş Çıktı

Beylikdüzü'nde el bombası görünümündeki cismin incelemesi tamamlandı, içi boş olduğu belirlendi.

19.12.2024 23:19
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Beylikdüzü'nde bulunan bomba görünümlü cisim üzerinde inceleme tamamlandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde kaldırıma bırakılan el bombası görünümündeki cismin incelemesi tamamlandı. İncelemede bomba görünümlü cismin içinin boş olduğu ve süs için kullandığı tespit edildi.

Olay, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından el bombası görünümlü bir cisim bırakılmış ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edilmişti. Polis, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapatmış ve incelemenin ardından el bombası şüphesi taşıyan cisim, bomba imha uzmanı ekipleri tarafından özel kıyafet ile incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.

Emniyet ekiplerinin cisim üzerinde yaptığı inceleme tamamlandı. Yapılan incelemede, cismin içinde herhangi bir patlayıcı maddenin olmadığı ve boş olduğu öğrenildi. Cismin süs amaçlı kullanıldığı tespit edildi.

Polisin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'ndeki Bomba Görünümlü Cisim Boş Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'ndeki Bomba Görünümlü Cisim Boş Çıktı - Son Dakika
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