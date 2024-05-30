Beyoğlu Hasköy'de eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesi tarafından alındı - Son Dakika
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Beyoğlu Hasköy'de eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesi tarafından alındı

Beyoğlu Hasköy\'de eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesi tarafından alındı

Beyoğlu Hasköy'de 10 yıl önce ayrıldığı sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını öğrenen bir şahıs, İstanbul'a gelerek Başak Tekin'i silahla öldürdü. Yapılan incelemenin ardından Tekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi incelemesinin ardından genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze yarın öğle namazına müteakip Hasköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

30.05.2024 17:54
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Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı.

Beyoğlu Hasköy'de 10 yıl önce ayrıldığı sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını öğrenen şahıs, İstanbul'a gelerek Başak Tekin'i (30) silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıkmıştı. Yapılan incelemenin ardından Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinin ardından genç kızın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Genç kızın babasının ise yakınlarının yardımıyla ayakta durabildiği görüldü. Cenazenin yarın öğle namazına müteakip Hasköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu Hasköy'de eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın cenazesi ailesi tarafından alındı - Son Dakika

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