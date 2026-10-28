Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü, ilk incelemelere göre can kaybı yok - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü, ilk incelemelere göre can kaybı yok

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Beyoğlu\'nda 5 katlı metruk bina çöktü, ilk incelemelere göre can kaybı yok
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Beyoğlu\'nda 5 katlı metruk bina çöktü, ilk incelemelere göre can kaybı yok
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Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta 01.30 sıralarında 5 katlı metruk bina çöktü ve yanındaki binaya zarar verdi. Enkaz altında birinin olup olmadığına yönelik 3 saatlik aramada kimseye rastlanmadı; ilk incelemelere göre can kaybı yok.

Beyoğlu'nda gece saatlerinde çöken ve yanındaki binaya da zarar veren metruk binada birinin olma ihtimaline karşı yapılan arama çalışmaları tamamlandı. İlk incelemelere göre çökme sebebiyle can kaybı olmadığı öğrenildi. Enkazın son durumu havadan görüntülendi.

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı metruk bina henüz bilinmeyen sebeple çökerken, yanındaki binaya da zarar vermişti. Çökmenin olduğu binada birinin olup olmadığına yönelik yapılan 3 saatlik arama çalışmalarının sonucunda enkazın altında birinin olmadığı arama kurtarma köpekleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin ilk incelemelerine göre tespit edildi. Arama çalışmaları sona erdirilirken enkaz kaldırma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan enkazın son durumu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
3. SayfaBeyoğluGüncelSon Dakika

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