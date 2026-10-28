Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina gece çöktü, yan bina hasar gördü, can kaybı yok - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina gece çöktü, yan bina hasar gördü, can kaybı yok

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Beyoğlu\'nda 5 katlı metruk bina gece çöktü, yan bina hasar gördü, can kaybı yok
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Beyoğlu\'nda 5 katlı metruk bina gece çöktü, yan bina hasar gördü, can kaybı yok
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta saat 01.30 sıralarında 5 katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmede can kaybı ya da yaralanma olmazken yandaki bina zarar gördü, çöken binanın durumu gün ağarınca havadan görüntülendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece saatlerinde metruk bina çöktü. Binanın çökmesi sonucunda yan bina zarar görürken, can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi. Öte yandan, çöken binanın son durumu gün ağarınca havadan görüntülendi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana gelmiş, 5 katlı metruk bina henüz bilinmeyen sebeple çökmüştü. Çökme sonucu yandaki bina da zarar gördü. Bina çökmesi sonucu can kaybı veya yaralanma olmadığı tespit edildi.

Öte yandan, çöken binanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Çöken bina ve bitişikteki bina havadan görüntülenirken, ekiplerin enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
İstanbul3. SayfaBeyoğluGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina gece çöktü, yan bina hasar gördü, can kaybı yok - Son Dakika
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