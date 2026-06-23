Beyoğlu\'nda 6 Katlı Binada Yangın

Beyoğlu'nda 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kılıçali Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi'nde bulunan 6 katlı binada çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana gelirken çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL