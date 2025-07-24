Beyoğlu'nda Büfede Patlama, Bina Çöktü

Beyoğlu'nda 2 katlı binanın altında yer alan büfede patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina patlamanın etkisiyle tamamen çöktü.

Olay 21.30 sıralarında Beyoğlu Emek Yemez Mahallesi Porsuk Sokakt'a meydana geldi. Edinilen bilgiye göre büfede bulunan 12 kilogramlık 2 tüp patladı. Patlamanın etkisiyle üst katında temizlik malzemeleri satan dükkanın da bulunduğu 2 katlı bina tamamen çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD, Beyoğlu Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri ve UMKE de mahsur kalma riskine karışıklık K9 köpekleriyle arama çalışması da yürüttü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken savaş alanına dönen sokakta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği de patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "23.07.2025 Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beyoğlu İlçesi Bereketzade Mahallesi Yanıkkapı Sokakta bulunan ve zemin +2 kat olan binanın zemin katında bulunan büfede sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrasında bina çökmüş olup, olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı tespit edilmiş olup, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Dükkanımız kötü haldeydi"

Patlamanın etkisiyle dükkanı zarar gören İsmail Acar, "Dükkanımızın yakınlarında bir büfede patlama olduğunu öğrendik. Dükkana geldiğimizde kötü haldeydi. 6 katlı işyerimizin her katındaki camlarını patladığını gördük. Bilgisayar ve malzemelerimizde de hasar var. Ölen ya da yaralanan yok. Patlayan bina boştu ama yanındaki binada 11 kişi yaşıyordu. Burada dükkanlar 6'da kapanır. Onun için dükkanlarda kimse yoktu" diye konuştu. - İSTANBUL