Beyoğlu'nda Değnekçilik Yapan Şahıs Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Değnekçilik Yapan Şahıs Polis Tarafından Yakalandı

Beyoğlu\'nda Değnekçilik Yapan Şahıs Polis Tarafından Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ilçesinde bir şahsın araç park eden sürücülerden para aldığını tespit etti. Değnekçilik yapan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

18.02.2024 19:23
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Beyoğlu'nda değnekçilik yapan şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ilçesi Tersane Caddesi üzerinde Y.T. isimli şahsın cadde üzerinde bulunan park alanlarına araç park eden sürücülerden para aldığını tespit etti. Değnekçilik yapan şahıs, ekipler tarafından suçüstü yakalanırken, hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Değnekçilik Yapan Şahıs Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Değnekçilik Yapan Şahıs Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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