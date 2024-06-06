Beyoğlu'nda Eğlence Mekanlarına Denetim - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Eğlence Mekanlarına Denetim

Beyoğlu'nda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Taksim, Cihangir ve Tarlabaşı'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, iş yerlerinde bulunması gereken evrakları kontrol etti ve vatandaşların kimliklerini toplayarak GBT kontrolü ve üst araması yaptı.

06.06.2024 01:48
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Beyoğlu'nda Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Taksim, Cihangir ve Tarlabaşı'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

Başta Taksim, İstiklal Caddesi, Cihangir ve Tarlabaşı olmak üzere Beyoğlu'nda bulunan çok sayıda eğlence mekanına yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, iş yerlerinde bulunması gereken evraklar polis ekipleri tarafından denetlendi. Mekanda bulunan vatandaşların kimlikleri tek tek toplanarak GBT kontrolü ve üst araması yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Eğlence Mekanlarına Denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Eğlence Mekanlarına Denetim - Son Dakika
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