Beyoğlu\'nda Gecekonduda Yangın: 3 Kişi Kurtarıldı

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Beyoğlu'nda çıkan yangında tek katlı gecekondudan alevler yükseldi. Yangın sırasında evde olan baba ile 2 çocuğu mahalle sakinleri tarafından son anda kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre İstiklal Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi'nde bulunan tek katlı gecekonduda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün eve yayıldı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik kablolarında yangından kaynaklı kıvılcımlar çıkarken, yangın sırasında evde olduğu iddia edilen baba ile 2 çocuğu, olayı gören mahalle sakinlerinin de yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise müdahale ederek yangını diğer evlere sirayet etmeden söndürdü. Yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Öte yandan baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Alevlerin içinden 2 çocuk çıkardık"

Aynı mahallede yaşayan ve yangını görüp gecekonduya girerek çocukları dışarı çıkardıklarını belirten mahalle sakini Mustafa Gramalıol, "Merdivenlerden aşağı iniyordum alevleri gördüm. Arkadaşımla beraber içeri girdik iki çocuk vardı, alevlerin içinden aldık sonra babası çıktı. Biz içeride 5 çocuk var sanıyorduk 3 tanesi dışarıda oynuyormuş, hala kendime gelemedim" dedi. - İSTANBUL