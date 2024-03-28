Beyoğlu'nda halk pazarında 'aşağılama' cinayeti kamerada: 5 yıllık kin cinayetle bitti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda halk pazarında 'aşağılama' cinayeti kamerada: 5 yıllık kin cinayetle bitti

Beyoğlu'nda halk pazarında tezgahta duran bir adam silahlı saldırıya uğradı. Cinayet anı kameralara yansırken, ağır yaralı adam hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın, 5 yıl önce öldürdüğü adamın, sahibi olduğu markette kendisini aşağıladığı için kin beslediği ve bu yüzden öldürdüğü ortaya çıktı. Saldırgan gözaltına alındı ve tutuklandı.

28.03.2024 20:05  Güncelleme: 20:07
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Beyoğlu'nda halk pazarında "aşağılama" cinayeti kamerada: 5 yıllık kin cinayetle bitti

5 yıl önce kendisini markette aşağılayan patronunu öldürdü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda halk pazarında tezgahta duran bir adam silahlı saldırıya uğradı. Cinayet anı kameralara yansırken, ağır yaralı adam hastanede hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırganın, 5 yıl önce öldürdüğü adamın, sahibi olduğu markette kendisini aşağıladığı için kin beslediği ve bu yüzden öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre pazarcılık yapan Salih Aka Pazar pazarını kurup tezgahın başına geçti. O esnada kapüşonla pazar yerinde yürüyen bir şahıs, Aka'ya silah çekip kurşun yağdırdı.

Hastanede hayatını kaybetti

Olayın ardından saldırgan kaçarken, Aka ise ağır şekilde yaralanarak yere savruldu. Pazarcıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı adam yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şahsın olaydan sonra izini kaybettirmek ve tanınmamak için üzerinde bulunan bazı kıyafetleri çöp konteynerine attığı belirlendi. Şahsın 28 yaşındaki Mustafa İ. olduğunu tespit eden polis, onu çalıştığı işyerinde kıskıvrak yakaladı.

Kendisini aşağıladığı için öldürmüş

Gözaltına alınan şahsın verdiği polise ifadede, 5 yıl önce Salih Aka'ya ait bir markette çalıştığı, çalıştığı dönemde Aka'nın kendisini sürekli aşağıladığı nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet fişek ele geçirildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa İ. "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda halk pazarında 'aşağılama' cinayeti kamerada: 5 yıllık kin cinayetle bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda halk pazarında 'aşağılama' cinayeti kamerada: 5 yıllık kin cinayetle bitti - Son Dakika
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