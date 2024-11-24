Beyoğlu'nda İETT şoförüne taşlı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda İETT şoförüne taşlı saldırı

Beyoğlu'nda bir IETT şoförü, yolcuları korumak için bir saldırganın taşlı saldırısına uğradı.

24.11.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda İETT şoförüne kaldırım taşlı saldırı kamera

İSTANBUL - Beyoğlu'nda, bir vatandaş, durakta kavga edip yolculara rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini araçtan indiren İETT şoförüne kaldırım taşı fırlatıp başından yaraladı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki durakta meydana geldi. Şüpheli Ali B. (21), durakta bekleyen iki yolcuya hakaret edip üzerlerine yürüdü. Şüpheliden uzaklaşmaya çalışan yolcular İETT obüsüne bindi. Peşlerinden otobüste binen Ali B, yolculara saldırdı. Şoförün de yardımıyla araçtan indirilen saldırgan otobüsün önüne geçip sileceklerini kırdı.

Otobüs şoförü Mustafa Gemici'nin polisi aradığı sırada saldırgan yerden aldığı taşı otobüsün kapısına fırlattı. Kaldırım taşı, kapının camını kırıp şoförün başına isabet etti. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan şoförü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yakalanan saldırganın 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri kamera kayıtlarını inceleyip saldırganın kimliği tespit etti. Hızla harekete geçen ekipler, 12 saat gibi kısa bir sürede şüpheli Ali B'yi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Ali B'nin 52 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Beyoğlu, Ulaşım, Kavga, İETT, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda İETT şoförüne taşlı saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
12:18 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok
11:32 Maserati’ye mi biniyor İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun özel plakalı makam aracı Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı
11:23 TBMM’de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı
11:10 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Toskana keyfi Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana keyfi
11:00 Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL’lik zarar verdi Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi
10:56 Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli açıklaması: ’Hakkını vermek lazım’ Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli açıklaması: 'Hakkını vermek lazım'
10:54 Menajerleri İstanbul’a bile geldi: Premier Lig’in yıldızı adım adım Fenerbahçe’ye Menajerleri İstanbul'a bile geldi: Premier Lig'in yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye
10:51 Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı
10:48 Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 19:49:07. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda İETT şoförüne taşlı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.