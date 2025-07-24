Beyoğlu'nda İşyerindeki Tüp Patladı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda İşyerindeki Tüp Patladı

Beyoğlu\'nda İşyerindeki Tüp Patladı
24.07.2025 10:20
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Beyoğlu'nda tüp patlaması sonucu 2 katlı bina çöktü, çevredeki işyerlerinde hasar oluştu.

Beyoğlu'nda bir işyerindeki tüpün patladığı anın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen patlamanın şiddeti kameraya yansırken, patlama sonucu çöken 2 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi. Patlamanın şiddetiyle zarar gören işyerlerinde ise hasar onarım çalışması başlatıldı.

Beyoğlu Emek Yemez Mahallesi Porsuk Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda büfedeki 12 kilogramlık 2 tüp patlamış, patlamanın etkisiyle üst katında temizlik malzemeleri satan dükkanın da bulunduğu 2 katlı bina tamamen çökmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, enkaz kaldırma çalışması başlatılmıştı.

Patlamanın şiddetiyle 2 sokak arkadaki binalar da zarar gördü

Çalışmalar sürerken, patlamanın şiddetiyle 2 sokak arkadaki işyerleri ve binaların da zarar gördüğü belirlendi. Büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, vatandaşlar ortaya çıkan manzara karşısında şoke oldu. Sabahın erken saatlerinde işyerlerini açmaya gelen esnaf ise hasarı belirledi. Ardından camları kırılan işyerlerini temizlemeye başladı.

Binanın enkazı havadan görüntülendi

Patlamanın şiddetiyle yerle bir olan 2 katlı binanın enkazı havadan görüntülendi. Patlamanın şiddeti gün ağırınca ortaya çıkarken, görüntülerde ortalığın adeta savaş alanına döndüğü görülüyor.

"Gündüz olsa çok ölü olurdu"

Hüseyin Siper isimli esnaf, "Şu anda hasar tespit çalışmaları başladı. Sonucu bekliyoruz. Vitrin yıkıldı. Camlarımız kırıldı. Olayı sabah duyduk. Olay gece olmuş" dedi.

Behlül Bingöl isimli esnaf, "Allah korudu, büfede sanıyorum bir tüp kaçağı varmış. Gece patlıyor. Bina komple varsa iniyor. Çevrede ne kadar cam çerçeve varsa hepsi iniyor aşağı. Bizde de camlar patladı. İçeride şiddetten klimanın kapağı atmış. Gündüz olsa çok ölü olurdu" diye konuştu.

Patlama anı kamerada

Patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte alev topunun ortaya çıktığı ardından binanın çökmesinin etkisiyle ortalığı yoğun bir toz bulutunun kapladığı görülüyor. Başka bir görüntüde ise yakındaki dükkanda patlamanın şiddetiyle adeta deprem yaşandığı kameraya yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda İşyerindeki Tüp Patladı - Son Dakika

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